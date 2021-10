Riforma catasto, Confesercenti: "attenzione su aumento rendite catastali, no a più tasse"

Il segretario generale di Confesercenti Mauro Bussoni mette in guardia su ricadute negative per imprese e cittadini

"Bisogna fare attenzione affinché tutto questo avvenga in un regime che non porti ad un aumento della tassazione e non comprima ulteriormente i consumi, altrimenti ci potrebbero essere risvolti diretti sulle imprese che rappresentiamo". Così il segretario generale di Confesercenti Mauro Bussoni commenta con l'Adnkronos l'acceso dibattito sulla riforma del catasto.

Infatti, spiega Bussoni "se verrà fatto un aumento importante delle rendite catastali è ovvio che sia per i cittadini che per le imprese che hanno proprietà immobiliari sarebbe un problema, pensiamo anche alle fasce più deboli, perché potrebbe impedire il godimento di benefici legati alla presentazione dell'Isee".

Ed invece, "va bene se l'obiettivo vero è quello di andare a recuperare, come si dice nella relazione, una serie di immobili non censiti - e pare che siano tantissimi - si fa un'azione di recupero di spazi fino ad oggi persi" conclude Bussoni.