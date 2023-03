Riforma fiscale, i giovani imprenditori cattolici: ora il patto per l'equità intergenerazionale

"Il disegno di legge di delega per la riforma fiscale è l’occasione per questo governo di dare finalmente una risposta alle nuove generazioni, da tempo scomparse dai radar della politica, ed intervenire anche sulla crisi più drammatica del nostro Paese, quella demografica”, lo sottolinea in una nota Benedetto Delle Site, presidente nazionale del Movimento Giovani dell’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti (Ucid), l’associazione che riunisce i manager e gli imprenditori cattolici. "La riforma complessiva del fisco sarà un banco di prova – continua Delle Site – si tratta di un’occasione straordinaria per il governo di scommettere davvero sul futuro dell’Italia attraverso quello che noi chiamiamo un patto per l’equità intergenerazionale".

"I dati dell’ISTAT sul crollo delle nascite in Italia, che rischia di compromettere nei prossimi anni il sistema di welfare, i consumi e gli investimenti; i dati di Infocamere e di Cerved sul calo dell’imprenditoria under 35, a danno dei livelli occupazionali, dell’innovazione e della competitività della nostra economia, sono la risultanza, oltre che di un clima culturale sfavorevole alla nuova vita e alla gioventù – incalza il presidente dei giovani imprenditori cattolici – anche dell’irrilevanza delle nuove generazioni nella ponderazione delle politiche pubbliche. Il taglio della pressione fiscale annunciato, in quest’ottica rischia di perdere efficacia: essere distribuito indistintamente alla più ampia platea possibile di beneficiari senza tenere in considerazione l’impatto asimmetrico che prima la pandemia e poi la crisi energetica hanno avuto sui giovani, sfavorendoli in ogni ambito".

"La denatalità e la fuga di cervelli all’estero, dove spesso è più facile fare impresa, sono il nostro tallone d’Achille. L’Italia – denuncia ancora Delle Site – continua ad essere un ecosistema sfavorevole per un giovane che, rischiando, provi a intraprendere scontrandosi con una selva di costi fissi, pressione fiscale e contributiva, burocrazia, un vero freno per l’imprenditoria giovanile, viceversa l’assunzione di maternità e paternità viene rinviata nel tempo anche per l’assenza di un vero welfare dedicato alla tutela della vita nuova e della vita giovane. Nessuno sembra rendersi conto che l’assenza di una linea d’investimento importante sulle nuove generazioni non è più sostenibile e finirà per rivelarsi contraria al bene comune".

"La nostra proposta per il governo Meloni – conclude il presidente nazionale dei giovani dell’Ucid – è un patto per l’equità intergenerazionale nelle politiche pubbliche, sostenendo le nuove forme di welfare messe in campo in modo innovativo da molte imprese, e andando a incrementare specificatamente per famiglie e imprenditori under 35 i vari benefici, siano essi bonus o detrazioni fiscali e crediti di imposta. Questo nella prospettiva di assicurare a tutti i giovani una libera assunzione di paternità e maternità nel rispetto della propria età fertile anche in considerazione del fatto che una famiglia che si apre presto alla vita ha maggiori possibilità di andare oltre il primo figlio. Quindi per sostenere l’imprenditoria e l’occupazione giovanile. Tale intervento sul fisco è realizzabile a costo zero, senza provocare ulteriori oneri per lo Stato, con una lieve riduzione dell’intensità di bonus e detrazioni dall’attuale fiscalità generale: ci rivolgiamo al governo, in vista della prossima finanziaria, affinché inizi a lavorare in tal senso".