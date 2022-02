Riforma giustizia, Bonino: "Volontà non basta"

"Non credo che Cartabia troverà maggioranza in Parlamento"

"Non penso che con tutta la sua buona volontà la ministra Cartabia sarà in grado di trovare in Parlamento una maggioranza sulla riforma della giustizia". Lo ha detto la senatrice di +Europa Emma Bonino, nel corso di una conferenza stampa, indetta dal partito alla Camera, dedicata ai referendum sulla giustizia, eutanasia legale e depenalizzazione della cannabis in vista del giudizio di legittimità che la Corte Costituzionale affronterà dal prossimo 15 febbraio.