Giustizia, magistrati in sciopero contro riforma Cartabia

Riforma Giustizia, l'Anm dice sì allo sciopero. L'assemblea generale dell'Associazione magistrati, riunita oggi a Roma, si è espressa a favore di una giornata di astensione contro la riforma dell'ordinamento giudiziario e del Csm. I favorevoli sono stati 1.081, 169 contrari e 13 gli astenuti.

A decidere la data dello sciopero sarà la giunta esecutiva centrale dell'Anm. "Non scioperiamo per protestare ma per essere ascoltati", si legge nella mozione unitaria approvata a maggioranza dopo l’assemblea durata otto ore.

Lo sciopero "sarà un modo per comunicare le ragioni del dissenso non un modo per protestare contro una legge in fieri" ha detto il presidente dell'Anm Giuseppe Santalucia. "Noi non possiamo pensare che la discussione si sia chiusa. Noi vogliamo la riforma si tratta solo di correggere alcune strutture. Lavoreremo per questo e chiediamo al Senato di riflettere su alcuni aspetti. Speriamo ci sia ancora tempo e per questo ci stiamo impegnando", ha sottolineato Santalucia dopo il voto.