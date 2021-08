Riforma giustizia, Giachetti 'esplode' contro Pd e Leu - Video

Durissimo il renziano Roberto Giachetti durante la discussione alla Camera sugli ordini del giorno sulla riforma Cartabia della giustizia. Prima ha risposto al Partito democratico: "Onorevole Bazoli, io non l'ho vista urlare la lealtà al governo quando in commissione insieme ai 5 stelle avete mandato sotto il governo sul decreto semplificazioni. E ci venite a parlare di lealtà su un ordine del giorno che sapete quello che conta", ha attaccato l'esponente di Italia viva. Poi al capogruppo di Leu: "Onorevole Fornaro, mi parla di lealtà al governo lei, cha ha invitato Travaglio a insultare il presidente del Consiglio. Ma con che coraggio? Non venite a darci lezioni".

Partito democratico e Leu avevano richiamato alla lealtà tutti i gruppi di maggioranza dopo la decisione di Lega, Forza Italia e Coraggio Italia di astenersi sull'odg di Fratelli d'Italia sulla responsabilità dei magistrati. Italia viva aveva invece deciso di lasciare libertà di scelta.