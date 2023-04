Riforma patto di stabilità, la proposta: cosa cambia

La Commissione Europea si impegnerà per "aiutare a costruire un consenso" tra gli Stati membri dell'Ue sulla riforma del quadro di governance economica, per superare le "differenze" che "ancora esistono" tra le capitali. Lo dice il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, presentando a Bruxelles la proposta di riforma del patto di stabilità. Un patto di stabilità più semplice, ma anche più efficace, è quello che la Commissione Europea vuole ottenere, proponendo una riforma che mira a semplificare il quadro di governance economica dell'Ue sotto diversi aspetti. Viene anzitutto previsto un singolo indicatore operativo, la spesa pubblica netta, mentre vari indicatori inclusi nelle regole attualmente in vigore, come il parametro della riduzione del debito, quello della riduzione del saldo strutturale, la procedura per deviazione significativa e la matrice dei requisiti di aggiustamento fiscale cesseranno di esistere.