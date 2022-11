Riforma patto stabilità, Gentiloni: "Nessun commissariamento"

L'ottica della proposta della Commissione Europea sulla riforma del patto di stabilità è "l'opposto" di un commissariamento degli Stati membri. Comporterà "passare da un sistema in cui sulla base di un numero, una cifra, un algoritmo si forniscono standard da Bruxelles a tutti i Paesi, ad una regola in cui sono i Paesi a fare loro una proposta per la riduzione del debito". Lo spiega il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, a margine della conferenza stampa a Bruxelles in cui la Commissione ha presentato i suoi orientamenti per la riforma del patto di stabilità.