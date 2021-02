Riforma sport, via libera dal Cdm

(Adnkronos)

Il Consiglio dei ministri è terminato da pochi minuti a Palazzo Chigi. Dopo circa un'ora e mezzo di riunione, il Cdm ha dato il via libera al dl di scorporo e riorganizzazione dei ministeri e approvato i cinque decreti legislativi sulla riforma dello Sport.

"Finalmente la riforma è fatta dopo tanti e tanti anni, aprirà cambiamento enorme per tutti" scrive su Facebook l'ex ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. "Questa cosa mi rende molto molto orgoglioso, grazie al presidente Draghi per aver portato a compimento questa operazione, grazie a tutti, al tavolo sport e tutte forze politiche che ci hanno lavorato". "Ironia della sorte vuole che oggi in Consiglio dei ministri sieda il ministro Giorgetti, che aveva scritto a suo tempo la legge delega su cui abbiamo lavorato e oggi si è concluso un percorso che lui stesso aveva iniziato". "Non è la riforma Spadafora, l'abbiamo scritta in tanti. In corso d'opera si potranno anche cambiare cose, adesso è importante proseguire con i ristori e pensare alle aperture".