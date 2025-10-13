Riforma testo unico della finanza e altri provvedimenti del Cdm

Mercoledì 8 ottobre a Palazzo Chigi si è riunito il Consiglio dei ministri. Al centro della riunione, la riforma del testo unico della finanza, per la quale il Cdm ha approvato in via preliminare un decreto legislativo di attuazione delle delega per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercato dei capitali e in materia di società di capitali contenute nel Codice civile e nel Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF). Il provvedimento ha diversi obiettivi: sostenere la crescita, favorire il risparmio, l’accesso delle imprese al capitale di rischio, aumentare la competitività, semplificare la disciplina degli emittenti e degli intermediari, razionalizzare l’ordinamento dei mercati finanziari. Nel corso della riunione, il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti, ha illustrato la relazione consultiva per il 2024 relativa alla partecipazione dell’Italia all’Unione europea. La relazione si articola in quattro sezioni: sviluppo del processo di integrazione; politiche strategiche, che indica le priorità strategiche ovvero transizione verde e digitale, inclusione economica e sociale, rafforzamento della democrazia, tutela dello stile di vita europeo; l’Europa nel mondo, sicurezza, difesa e migrazione; coordinamento nazionale e politiche di coesione. In tutti gli ambiti di cui sopra, viene evidenziato il ruolo attivo dell’Italia. Tra i provvedimenti esaminati, vi è anche il Decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro. Il decreto rafforza significativamente la protezione dei lavoratori esposti all’amianto, abbassando drasticamente il limite di esposizione professionale (da 100.000 a 2.000 fibre per metro cubo). Si introduce l’obbligo di valutare la priorità di rimozione dell’amianto in edifici e navi e di assicurare l’adeguata formazione dei lavoratori. Viene esteso a 40 anni (dopo la fine dell’esposizione) l’obbligo di conservazione delle cartelle sanitarie e della documentazione sulla formazione e sull’esposizione, a tutela della salute a lungo termine. Infine, su proposta del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, il Consiglio ha approvato in esame preliminare un regolamento da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, atto a modificare il Testo unico dell’ordinamento militare allo scopo di rafforzare la capacità produttiva degli uffici di supporto diretto alla Difesa.

Il comunicato del Governo