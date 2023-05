Riforme, Fratoianni e Bonelli: "Netta contrarietà su proposte ventilate"

"Abbiamo espresso la nostra netta contrarietà alle ipotesi ventilate", ipotesi che "insistono sulla modifica della nostra Costituzione come risposta ai problemi del Paese". Così Nicola Fratoianni al termine dell'incontro della delegazione Avs con la premier Giorgia Meloni.

BONELLI - "Oggi si crea questa grande attesa sulle riforme ma i problemi sono tutti lì, con una crisi economica, sociale e ambientale che nessuno vuole affrontare" ha detto Angelo Bonelli dopo l'incontro con Giorgia Meloni sulle riforme. "Abbiamo manifestato la nostra indisponibilità a sostenere il presidenzialismo o una elezione diretta. La figura del presidente della Repubblica va tutelata, faremo una dura battaglia, ci batteremo per questo" sottolinea. "La Bicamerale è un percorso che non ci convince. Va ridata centralità al Parlamento e la via principale è quella dell'art. 138". "Il combinato disposto tra autonomia differenziata e presidenzialismo è un qualcosa che disarticola e aumenterà le disuguaglianze sociali nel nostro Paese, tra nord e sud" conclude.