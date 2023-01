Riforme, Governo in dirittura d'arrivo: si va verso premierato se c'è appoggio da parte minoranza

Il tavolo di confronto con i gruppi parlamentari voluto dal ministro per le riforme istituzionali Elisabetta Casellati è in dirittura di arrivo. A quanto apprende l'Adnkronos da fonti vicine all'Esecutivo il Governo Meloni non esclude soluzioni alternative al presidenzialismo, come l’ipotesi del premierato. "Qualche scricchiolio" c'è invece sull'autonomia differenziata su cui "bisognerà cercare un compromesso. Un testo in settimana non riuscirà ad essere portato in Consiglio dei ministri, probabilmente la prossima".

Con Meloni, di seguito alle consultazioni di Casellati, "ci sono stati già un paio di incontri". La posizione emersa è che "il Governo non esclude di andare nella direzione del premierato, che è una condizione più digeribile per le minoranze e comunque potrebbe assicurare stabilità all’Esecutivo, realizzando l’obiettivo del presidente del Consiglio", spiegano le fonti. Ciò ad una condizione: che attraverso i colloqui di Casellati ci sia l'appoggio almeno di una parte della minoranza. L'elezione diretta del presidente del Consiglio, invece che della Repubblica, sul modello del Sindaco d'Italia di Renzi (modello dei comuni trasportato a livello nazionale) potrebbe superare le perplessità avanzate dalla minoranza ed essere un modello di riferimento.

A valle dei colloqui e del confronto politico, le ipotesi di partenza possono essere diverse. La più semplice e immediata è la presentazione di un disegno di legge da parte del Governo, ma si potrebbe optare anche per un disegno di legge parlamentare condiviso oppure per la creazione di una commissione bicamerale redigente. (di Roberta Lanzara)