Riforme, Guzzetta: "Con 'Io Cambio' il popolo aiuterà chi vuole il semipresidenzialismo"

"La determinazione del Governo, e non solo, sulle riforme mi sembra assolutamente indiscutibile. Noi poniamo un problema che riguarda la difficoltà oggettiva di fare riforme; un problema anzitutto di metodo perché purtroppo la storia da 50 anni a questa parte ci insegna di decine di tentativi anche con la determinazione di maggioranze parlamentari che purtroppo sono finite nel nulla". A rispondere all'Adnkronos sulle ragioni del lancio di 'Io Cambio', movimento apartitico fondato da cittadini e cittadine che propongono di cambiare il sistema per poter scegliere direttamente il proprio Capo dello Stato secondo un modello di semipresidenzialismo alla francese, è il costituzionalista, professore ordinario di diritto pubblico all'università di Roma Tor Vergata, Giovanni Guzzetta, uno dei promotori alla guida che precisa: "Di questa iniziativa ed ipotesi si è parlato in passato nel dibattito pubblico. Nei confronti del Governo e di tutte le forze politiche c'è il massimo rispetto e disponibilità a una interlocuzione che noi stessi chiederemo. La nostra iniziativa è un atto di responsabilità di un gruppo di cittadini per consentire che su questo tema cosi delicato si possa registrare un chiaro sostegno popolare e quindi è per definizione di sostegno a chi vuole le riforme".

Il Movimento, che si sostenta grazie all'autofinanziamento, "donazioni trasparenti dei nostri sostenitori", si ripropone "di cambiare lo schema di gioco e cioè di sostenere le iniziative per le riforme con un appoggio popolare che arrivi prima e non alla fine del processo e che quindi affianchi le volontà riformatrici. Abbiamo un precedente storico molto importante che è quello del referendum monarchia-repubblica che fu fatto proprio perché la materia era talmente divisiva che rischiava di paralizzare l'attività della nascitura assemblea costituente e in quella occasione il genio di De Gasperi fu proprio quello di far sciogliere il nodo ai cittadini in modo da agevolare il lavoro dell'assemblea costituente. Un referendum preventivo è utile anche per evitare che si intraprenda un faticoso processo riformatore e poi alla fine si scopra, come già avvenuto nel 2006 e nel 2016, che i cittadini non sono d'accordo. Se è vero che i cittadini sono i titolari della sovranità, di fronte a un cambiamento così importante e così complesso riteniamo doveroso oltre che opportuno dal punto di vista della efficacia dello sforzo politico che possano esprimersi anticipatamente, salvo ovviamente il rispetto delle procedure costituzionali".

Ci sono stati contatti con il Governo? "Premesso che questa iniziativa ha una natura assolutamente trasversale culturalmente e politicamente, noi raccoglieremo le firme per fare una proposta di legge che consenta il referendum e ci auguriamo che il Parlamento raccolga questa domanda. E dunque i nostri interlocutori sono tutte le forze politiche - risponde Guzzetta - Fatto il referendum si tratterà di trasformarlo in una modifica della Costituzione. Tutto il processo dunque fa capo al Parlamento che deciderà le forme più appropriate cioè se seguire l'iter costituzionale oppure se prevedere una assemblea ad hoc. I tempi non sono ovviamente prevedibili ma nemmeno infiniti e possono certamente essere accelerati se vi sarà una chiara indicazione del corpo elettorale sulla direzione da prendere". "Confido - conclude il professore di Tor Vergata - che tutte le forze politiche, a cominciare dal presidente del Consiglio Meloni, si dimostrino sensibili a questa proposta, anche in considerazione della drammatica disaffezione dimostrata dai cittadini nei confronti della politica e della sua capacità di riformarsi". (di Roberta Lanzara)