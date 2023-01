Riforme, Guzzetta: "Premierato? Il rischio è il pasticcio per il do ut des tra partiti"

"Il sindaco d'Italia è una formula ambigua perché può contenere tutto e il contrario di tutto: dal cancellierato fino al modello dei sindaci, che come è noto sono modelli incompatibili fra loro" perché in caso di crisi per il modello dei sindaci l'unica soluzione sono nuove elezioni, nel cancellierato no. Così all'Adnkronos il costituzionalista Giovanni Guzzetta, professore ordinario di Diritto pubblico all'università di Roma Tor Vergata che commenta: "Fin quando non si chiarisce nel dibattito politico questo nodo non si sa nemmeno di cosa si stia parlando".

"La mia sensazione - prosegue - è che ognuno invochi il premierato pensando ad una cosa diversa ed incompatibile con quella che pensano gli altri. L'unica cosa certa è che se si imbocca questa strada non è chiaro che cosa si vuole fare ma è certo che si abbandonano le altre ipotesi che invece corrispondono a modelli consolidati e noti", come semi-presidenzialismo alla francese o presidenzialismo all’americana.

Guzzetta osserva che "rinunciare all'elezione diretta del presidente della Repubblica è una scelta politica assolutamente legittima. Il problema è che l'alternativa è del tutto indefinita. Quando dico Sindaco d'Italia posso dire modello comuni così come è, in cui cioè se il premier è sfiduciato si va ad elezioni; ma se sindaco d'Italia significa che a inizio legislatura il premier viene eletto dai cittadini, e poi può essere cambiato in corso di legislatura, ad esempio con la sfiducia costruttiva, allora siamo in un'altro sistema che non assicura la governabilità e la stabilità che garantisce il primo".

"Sarebbe bello avere riforme condivise - conclude - Ma c’è sempre il rischio che il compromesso produca soluzioni pasticciate o al ribasso, proprio perché conseguenza del do ut des tra i partiti che, oggi, mostrano di avere posizioni radicalmente opposte". (di Roberta Lanzara)