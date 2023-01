Riforme, Lupi: "Siamo per bicamerale o lavoro comune commissioni Camera e Senato"

"Abbiamo apprezzato il metodo del Ministro delle Riforme: ascoltare prima di fare commissioni di esperti. Abbiamo ribadito che per noi le riforme costituzionali si fanno nel confronto tra maggioranza e opposizione. Siamo per una bicamerale o un lavoro comune fra affari costituzionali di Camera e Senato perché non fare le riforme nel dialogo con l'opposizione non ha mai portato bene". Così Maurizio Lupi, leader di Noi moderati, ai giornalisti dopo l'incontro con il ministro delle Riforme Maria Elisabetta Alberti Casellati, svoltosi alla presidenza del Consiglio dei ministri di Largo Chigi. "Oggi abbiamo iniziato un lavoro - ha detto - Casellati ha ascoltato. La sfida che abbiamo sono i 5 anni di governo".

"C'è la necessità che questa sia una legislatura costituente. Quindi le riforme sono necessarie così come è necessaria la riforma della legge elettorale con gli altri temi sul tavolo. Ci siamo confrontati e adesso aspettiamo che alla fine del dialogo con i gruppi parlamentari il governo ci faccia la sua proposta", prosegue. Prima le autonomie? "Non abbiamo parlato di calendario - risponde Lupi - L'autonomia differenziata è nel programma del centrodestra e quindi è un tema su cui ci siamo confrontati e ci confronteremo. Abbiamo analizzato tutte le questioni sul tavolo perché è importante non fare come nella scorsa legislatura quando si è ridotto il numero dei parlamentari ma assolutamente niente altro nell'assetto costituzionale. C'è bisogno adesso di una vera ingegneria costituzionale e noi siamo pronti a collaborare".

Si è parlato di macroregioni? "Abbiamo detto che abbiamo una serie di proposte su cui stanno lavorando i nostri esperti indipendentemente dalla autonomia differenziata. E' evidente che nel momento in cui si cambia andando verso il premierato, il semi-presidenzialismo o il presidenzialismo, cioè si attribuiscono più poteri all'esecutivo e maggiore corrispondenza di questo con il voto degli elettori, allora c'è bisogno anche di ripensare complessivamente l'assetto. Hanno ancora senso venti regioni? Oggi più che mai credo che il tema delle macro regioni possa tornare. Una cosa è certa: noi crediamo fortemente alla democrazia parlamentare. Il Parlamento è il cuore della democrazia di questo paese, premierato, presidenzialismo e semipresidenzialismo non devono eliminare il ruolo fondamentale del Parlamento".