Riforme, Maiorino (M5s), "premierato? Con sfiducia costruttiva ci sono margini dialogo"

In dirittura d'arrivo le consultazioni con i gruppi parlamentari voluti dal ministro per le Riforme istituzionali, Elisabetta Casellati: oggi è stata la volta del Partito democratico, domani di Alleanza verdi e Sinistra oltre a +Europa, poi venerdì il Movimento 5 Stelle. E nel Governo avanza in alternativa al presidenzialismo la soluzione premierato. "Sul presidenzialismo mi sembra che nella maggioranza ci sia come al solito molta confusione. Ancora non si è capito esattamente a quale modello faccia riferimento Giorgia Meloni quando ne parla. Vedremo venerdì cosa ci dirà la Casellati", commenta all'Adnkronos Alessandra Maiorino, capogruppo M5s in Commissione affari costituzionali a Palazzo Madama oltre che vice capo gruppo del Movimento in Senato.

"Per il Movimento 5 Stelle - prosegue - se si propongono misure equilibrate che vanno nella direzione di rendere più stabili i governi, per esempio introducendo la sfiducia costruttiva, ci sono margini di dialogo. Se invece si andrà verso misure che minano l'architettura costituzionale, con modifiche più utili a accontentare i partiti di maggioranza e a sedare i loro conflitti interni, ovviamente troveranno la nostra ferma opposizione", conclude Maiorino. (di Roberta Lanzara)