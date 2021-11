“ Quelle che oggi chiamiamo riforme sono in realtà dei ritocchi. Parlo della riforma fiscale, mi riferisco anche all’ambito previdenziale… forse non si può fare diversamente però non parlerei di riforme effettive”. Così Mario Mantovani, Presidente di Manageritalia in occasione della prima delle due giornata della 97esima Assemblea Nazionale di Manageritalia.