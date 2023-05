Riforme, Meloni: "Confronto con opposizioni per misure improrogabili"

“Oggi una giornata di confronto con le opposizioni alla Camera dei deputati, nella biblioteca del presidente. Il governo dialogherà con i rappresentanti dei partiti sulle riforme istituzionali necessarie all'Italia. Intendiamo ascoltare attentamente ogni proposta o critica, nel corso di quello che consideriamo un confronto importante per la nostra democrazia e per approvare misure improrogabili per il bene dei cittadini e della Nazione”. Lo scrive il presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla sua pagina Facebook.

“Io offro massima disponibilità se c’è disponibilità - ha messo in chiaro ieri la premier parlando del tavolo delle riforme - ma non accetto atteggiamenti aventiniani o dilatori, nel senso che faccio quel che devo fare”.