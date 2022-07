Riforme, Scalfarotto: "Se ho potuto sposare Federico lo devo a Renzi"

"In questo Paese fare riforme che servono costa, ma tra il bene del Paese e perdere consenso abbiamo sempre scelto la prima ipotesi. Se porto una fede al dito e sono sposato con Federico lo devo a Matteo Renzi che ha cambiato la mia vita e quella di tanti, certo non alla sinistra classica. La politica o cambia concretamente in meglio la vita delle persone o non serve". Così il sottosegretario all’Interno Ivan Scalfarotto a SkyStart su Skytg24.

A stretto giro la reazione sui social di Matteo Renzi: "Grazie Ivan Scalfarotto, che bel pensiero. Fare politica significa davvero cambiare la vita della gente. Ti voglio bene anche io. E un abbraccio a Federico".