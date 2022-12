Rifugiati, Cei: "Nessuna invasione in Italia"

Non c'è stata nessuna "invasione" di migranti in Italia, anzi un rapporto numero rifugiati-popolazione al di sotto della media europea. E' quanto sostiene il Rapporto Migrantes della Cei, secondo il quale alla fine del 2021, prima dello scoppio della guerra in Ucraina, i rifugiati in Italia erano in totale 145mila, mentre la Francia ne ospitava già mezzo milione e la Germania 1.256.000. Quanto all'incidenza sulla popolazione, la Grecia già sosteneva un carico multiplo rispetto a quello italiano: quasi 12 rifugiati ogni mille abitanti contro i nostri due o poco più. Sempre nel 2021, se l'Italia ha registrato 45.200 richiedenti asilo per la prima volta, la Germania ne ha registrati 148.200, la Francia 103.800 e persino la Spagna ne ha ricevuti di più, 62.050.