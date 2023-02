(dall'inviata Silvia Mancinelli) - Un enorme striscione con i volti delle vittime è adagiato all'ingresso del tribunale di Pescara dove oggi è attesa la sentenza per la strage di Rigopiano. I familiari, come sempre qui, indossano pettorine con i volti delle vittime mentre in aula hanno già posizionato le maglie dedicate alle 29 vittime, ognuna su una sedia. "Così - dice una mamma all'Adnkronos - è come se anche loro fossero presenti".