Rigopiano, presidente provincia De Martinis: "Ricordare affinché tragedie simili non si ripetano più"

(dall’inviata Silvia Mancinelli) - "Doveroso da parte mia, in quanto neo eletto presidente della Provincia di Pescara, essere qui a ricordare le vittime. Un ricordo che accomuna non solo noi abruzzesi ma tutta la Nazione, che deve rimanere sempre vivo affinché laddove possibile tragedie come questa non si ripetano più". Lo dice all’Adnkronos Ottavio de Martinis, arrivato a Rigopiano per partecipare alla fiaccolata in ricordo dei 29 morti sotto alla valanga che cinque anni fa travolse l’albergo a Farindola.