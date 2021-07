Rigopiano, rito abbreviato per 17 imputati

Rito abbreviato per 17 dei 25 imputati del processo per la strage di Rigopiano. Fissata per il 17 settembre la prossima udienza al tribunale di Pescara.

"Il giudice ha preannunciato che il 17 settembre molto probabilmente ai sensi del 422 del codice di procedura nominerà un collegio di periti, scelta legittima che poteva adottare anche due anni fa. Il collegio prenderà infatti alcuni mesi e il processo si fermerà nuovamente. Mi chiedo in due anni cosa abbiamo fatto, l'appello?". Lo dice all'Adnkronos l'avvocato Romolo Reboa, legale di alcuni familiari delle vittime della strage. "A parte aver ottenuto dei sequestri per le parti civili da me rappresentanti, oggi ci ritroviamo ad apprendere che di venerdì 17 (settembre, ndr) verrà ammessa d'ufficio una perizia ex art. 422 codice procedura penale. Mi domando se ciò non poteva avvenire prima. Probabilmente il giudice ha ritenuto suo dovere leggere prima tutti i documenti portati dalle parti contrapposte".

(di Silvia Mancinelli)