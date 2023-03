Rilasciato ONLYOFFICE Docs v7.3: aggiornamento del software open source che rende il lavoro in ufficio più semplice

Nuove funzionalità per i tre editor (testi, calcolo e presentazioni), creazione di moduli compilabili, convertitore di PDF e e-book. Da Ascensio System SIA, un prodotto sempre più performante

Roma, 20 febbraio 2022 - È stato rilasciato ONLYOFFICE Docs v7.3, l’aggiornamento del software open source prodotto da Ascensio System SIA, società leader nel settore informatico con sede a Riga, in Lettonia.

Fondato su Docs e Workspace, due pacchetti di applicativi utili per gestire le attività lavorative in qualsiasi tipo di ufficio, ONLYOFFICE è stato il primo a costruire gli editor di documenti online usando elementi HTML5 Canvas.

ONLYOFFICE Docs è l'office suite in cloud più completa e ricca di funzionalità, altamente compatibile con tutte le altre suite in commercio, integrabile facilmente nelle soluzioni SaaS o on-premises. È possibile produrre documenti di testo, fogli di calcolo, presentazioni, creare moduli compilabili, leggere e convertire file PDF e libri elettronici. L'ultima versione presenta moduli avanzati, l’inserimento di grafica SmartAr t, la possibilità di una protezione avanzata con password, l’inserimento di nuove formule di calcolo, e altre funzionalità.

In aggiunta, sono stati rilasciati anche due plugin importanti: uno per Zoom, che consentirà di effettuare videochiamate mentre si collabora ai documenti con il team utilizzando tutte le funzionalità della piattaforma; e uno per ChatGPT, che, grazie all’Intelligenza Artificiale, vi permetterà di avere tutte le risposte alle vostre domande, trovare informazioni, generare testi e persino costruire il vostro codice.

Sono stati apportati anche aggiornamenti che consentano un miglior dialogo tra ONLYOFFICE Docs e ONLYOFFICE Workspace, per gestire il team e collaborare nella maniera più efficace possibile.

“Inizialmente, ONLYOFFICE è stato progettato grazie alla collaborazione di un team interno, ma con l’idea di creare qualcosa di aperto, dinamico, che non fosse solo al passo con i tempi, ma che li anticipasse. – Commenta Galina Goduhina, Responsabile delle vendite e delle relazioni con i partner presso ONLYOFFICE – Il nostro prodotto ha ricevuto un feedback molto positivo dalla comunità internet, in particolar modo dagli sviluppatori. In ONLYOFFICE vedevano qualcosa di rispondente alle loro necessità, e ulteriormente implementabile e personalizzabile. Come risultato, la sua funzionalità è stata notevolmente rivista e ampliata ed ha portato una crescita elevata e stabile degli utenti di diversi paesi”.

ONLYOFFICE è disponibile per SaaS, On-premise, versione desktop, mobile, per le piattaforme Windows, Linux, Mac OS, Android, iOS.

Maggiori informazioni su https://www.onlyoffice.com/it