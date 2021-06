Rimini, 15enne denuncia: "Stuprata dal branco in spiaggia"

Stuprata dal branco in spiaggia a Rimini. E’ la denuncia fatta da una 15enne riminese, sotto choc in ospedale. La violenza sarebbe avvenuta ieri sera. La ragazza ha raccontato di essere stata in un locale sul lungomare con un gruppo di amici, con i quali si sarebbe poi spostata in spiaggia e proprio lì sarebbe scattata l'aggressione ad opera dei coetanei, sulle cui tracce sono ora gli uomini della squadra mobile.