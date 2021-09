Rimini, operato bimbo accoltellato: è in prognosi riservata

E' stato operato nella notte il bambino di 6 anni accoltellato ieri sera a Rimini insieme ad altre quattro persone da un cittadino somalo che ha dato in escandescenza sul bus per poi essere arrestato dalla polizia. Il piccolo, di origini bengalesi ma nato in Italia, si trova ancora in prognosi riservata. Il somalo arrestato è accusato al momento di tentato omicidio aggravato.

Sono quattro donne, oltre al bimbo, le persone ferite ieri a Rimini. Dagli accertamenti eseguiti e ancora in corso non è emerso in ogni caso, secondo quanto si apprende dagli investigatori, nessun disegno contro le donne. Tutto è cominciato ieri sera quando, su un mezzo pubblico proveniente da Riccione, due addette al controllo hanno trovato il 26enne senza biglietto regolarmente timbrato. In un primo momento, nessuna reazione. Poi il raptus: il coltello che viene estratto dallo zaino e le due giovani donne colpite, una in modo superficiale al collo e la seconda alla spalla. A quel punto l'autista, minacciato, ha fermato il mezzo e l'uomo è sceso. Nella fuga il somalo ha colpito altre tre persone, tra cui il bambino, prima che le forze dell'ordine riuscissero a fermarlo.