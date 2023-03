Rinasce il Parco Archeologico di Sibari in Calabria

Il Parco Archeologico di Sibari in Calabria, a dieci anni dall'alluvione provocata dal fiume Crati, che sommerse nel fango gran parte del suo territorio, rinasce e avvia la riorganizzazione di circa 500mila reperti. E' questo l'incredibile contenuto delle 20mila cassette conservate all’interno dei magazzini retrostanti il Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide, che presto saranno aperti al pubblico per la prima volta. Si tratta di una riserva immensa di opere in gran parte inedite – tra cui pezzi di anfore e vasi, frammenti di pareti e pietre – tutte provenienti dall’area ionica della Calabria del Nord e dalla provincia di Cosenza.