Rinnovabili: Anev festeggia 'Venti anni di vento'

L’Anev festeggia 20 anni con lo slogan “Venti anni di vento” e un logo dedicato. L’Associazione fondata nel 2002 da otto aziende, vanta oggi circa cento aziende associate e il riconoscimento come interlocutore istituzionale principale per il settore eolico. “Venti anni di Anev durante i quali abbiamo raggiunto traguardi inimmaginabili” commenta il presidente dell’Anev, Simone Togni.

“Otto pionieri dell’eolico - spiega Togni - hanno dato vita ad un’associazione che ha portato il settore ad imporsi sul mercato, seppure con i tanti ostacoli burocratici. Un settore che ha portato quest’anno alla costruzione del primo parco eolico offshore del Mediterraneo, proprio a largo delle coste italiane".

L’industria dell’eolico in Italia, sottolinea Togni, "è cresciuta ed è arrivata ad esportare componentistica, questo grazie al lavoro proficuo delle aziende del settore che per il tramite dell’Associazione fanno sentire la loro voce”. L’auspicio è che l'Associazione continui a crescere come ha fatto nei suoi primi venti anni, grazie alle aziende che ne fanno parte e al loro valore.