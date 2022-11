Rinnovabili, Falck Renewables diventa Renantis

Falck Renewables annuncia l’avvio del percorso di evoluzione del suo brand in Renantis. Si tratta di un nuovo capitolo per il Gruppo, a seguito dell’acquisizione, attraverso Green BidCo Spa, da parte di investitori istituzionali, di cui J.P. Morgan Investment Management Inc. è advisor, e del successivo delisting della società. La nuova identità, che sancirà l'evoluzione di Falck Renewables in Renantis, è rappresentata da una chiara purpose: "Costruire un futuro migliore per tutti, potenziando la vita delle persone, con cura”.

Il manifesto di Renantis evidenzia gli obiettivi chiave di questo nuovo capitolo, prendendo in considerazione i principali pilastri alla base del brand: cura, innovazione, diversity ed efficacia. Il progetto di rebranding è stato sviluppato attraverso un processo bottom-up, che ha coinvolto stakeholder interni ed esterni, con l'obiettivo di far convivere all'interno del marchio i valori fondanti del Gruppo, riconosciuti da tutti.

Renantis si presenta con un’identità visiva fresca, un design rassicurante, caratterizzato da colori caldi e vicini alla natura. ‘Renantis’ è una parola astratta che si ispira al termine latino ‘renovare’, che significa ‘rinnovare’. Il design del logo rispecchia i valori intrinseci al Gruppo, con la sostenibilità al centro.

“Renantis si sviluppa sulle fondamenta di Falck Renewables come protagonista della transizione energetica globale, rafforzando l’impegno del Gruppo nel creare un futuro migliore per tutti - afferma l’amministratore delegato Toni Volpe - Il nuovo brand Renantis rappresenta la nostra capacità di generare un impatto positivo sul Pianeta, attraverso il nostro approccio caratterizzato dalla cura che abbiamo per territori, ambiente e persone. Raggiungeremo questo obiettivo grazie alla collaborazione tra colleghi e stakeholder esterni per una crescita concreta, significativa e solida”.

“Siamo orgogliosi di annunciare questo cambio di identità a Key Energy 2022. La fiera, uno dei più grandi eventi italiani legati al mondo dell’energia, ci ha scelti come Energy Transition Ambassador dell'evento. Diamo valore a questo ruolo grazie alla nostra esperienza nelle rinnovabili, unita a un approccio orientato al futuro”, conclude Toni Volpe.