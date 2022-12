Rinnovata fino al 2027 la licenza di HAPPYBET per lo sportbetting in Germania

HAPPYBET, brand di scommesse attivo in Germania e Austria con un’offerta online completa e un tasso di crescita a doppia cifra, è stato acquisito da Snaitech nel 2022

Milano, 23 dicembre 2022 – Il Darmstadt Regional Council – l’Autorità del Gioco Tedesca – ha rinnovato fino al 2027 la licenza per lo sportbetting in Germania di HAPPYBET, brand di betting con circa 90 dipendenti, 4 sedi principali e 130 punti vendita tra Austria e Germania.

«Punto di forza fondamentale di HAPPYBET - e driver della sua crescita - è quello di far parte di un gruppo consolidato, Snaitech, che negli ultimi anni ha dimostrato un'eccezionale capacità di sviluppo del business, una profonda competenza nell'online (Gross Gaming Revenue del canale online segmento cresciuto del 44,3 per cento rispetto al 2020) e di garantire un'esperienza omnicanale» – ha dichiarato Michele Sessa, Institutional and Regulatory Affairs Director di Snaitech. «Uno dei nostri compiti più importanti per i prossimi mesi sarà quello di essere in totale conformità agli standard stabiliti dal nuovo regolamento in Germania per la tutela dei giocatori, identificando e prevenendo potenziali comportamenti di dipendenza. Riteniamo che il Trattato di Stato sul Gioco rappresenti un'eccezionale opportunità e un passo nella giusta direzione della regolamentazione del mercato, che porterà da un lato ad una sana concorrenza tra le imprese e dall’altro a combattere efficacemente l’offerta di player illegali».

HAPPYBET, acquisito da Snaitech nel 2022, conta attualmente circa 9.500 giocatori attivi totali al mese (giocatori online puri + carte cliente) con ricavi generati in crescita del 26% nel primo semestre 2022 rispetto al primo semestre 2021.

Oggi HAPPYBET propone un'offerta di scommesse e quote online completa, live streaming dei campionati maggiori di calcio (Premier League, La Liga e Serie A) e app mobili all'avanguardia, con un piano di crescita per i prossimi mesi che include la ricerca di partner in franchising e un’espansione nelle scommesse sportive e nelle slot virtuali del casinò, oltre a proporre una nuova interfaccia per i terminali di scommessa self-service.

Oltre a questo, sta compiendo forti investimenti in attività di comunicazione e di marketing, rinnovando il concept dei negozi per renderli ambienti di interazione e aggregazione sociale.

Snaitech – Il Gruppo Snaitech è uno dei principali operatori in Italia nel settore gioco legale. La società è attiva nel comparto Betting Retail (con una quota di mercato del 19,5%), in quello degli apparecchi da intrattenimento (15% del mercato) e in quello dei giochi e delle scommesse on line (con una quota complessiva del 10,6%). Nel 2021 Snaitech ha registrato ricavi per circa 585 milioni di euro, realizzati attraverso i canali online e la rete di 2.100 punti gioco scommesse, nonché grazie alle circa 38mila AWP e oltre 10mila VLT dislocate su tutto il territorio nazionale. A metà 2018 Snaitech è entrata a far parte del gruppo Playtech PLC uno dei principali operatori a livello globale nello sviluppo di software e servizi per il settore del gaming con oltre 6.600 dipendenti e uffici in 26 Paesi.

