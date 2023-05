Rinvenuti in Arabia degli accampamenti romani grazie a Google Maps

Non solo una mappa tascabile utile all’orientamento, ma anche un prezioso strumento per gli archeologi. È lo strano destino di Google Earth, l’applicazione che si è rivelata fondamentale per una delle scoperte archeologiche più interessanti degli ultimi mesi. Impiegando il software di Google, i ricercatori della School of Archaeology dell'Università di Oxford hanno infatti rinvenuto tre accampamenti romani in Arabia Saudita. Gli avamposti- affermano gli esperti- sarebbero stati abbandonati nel II secolo d.C. I risultati sono comparsi su “Antiquity”.