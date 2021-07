"Riportiamo Craxi in Italia", la richiesta a Salvini al gazebo

Fuori programma per il segretario della Lega, rimasto in silenzio per qualche secondo per poi riprendere il comizio ignorando la domanda

"Riportiamo anche Craxi in Italia, se posso permettermi, perché è stato un galantuomo e per me deve ritornare in Italia, sono contento di dirglielo di persona". Fuori programma per il segretario della Lega, Matteo Salvini, al gazebo di Lido di Camaiore per la raccolta delle firme per i referendum sulla giustizia. Mentre il leader del Carroccio stava svolgendo il suo intervento, uno dei presenti, con toni pacati, lo ha interrotto per rivolgergli questa richiesta.

Salvini è rimasto imperturbabile e in silenzio per qualche secondo, poi ha ripreso il suo breve comizio ignorando la questione e continuando a parlare della raccolta delle firme per il referendum: "E ci sono tanti, Liberali, Socialisti, Radicali, Forza Italia, che stanno dando una mano, avvocati, imprenditori, anche magistrati". "Dobbiamo riportarlo in Italia, al di là dei partiti", ha insistito l'interlocutore, mentre il segretario della Lega aveva ripreso a parlare.