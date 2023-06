'Riprendiamoci l'Europa', a Modena convegno centro studi Kulturaeuropa

Sabato 24 giugno, a Modena, presso la sede dello Spazio Identitario Arete', in via Giardini 456, il Centro Studi Kulturaeuropa organizza e promuove un Convegno dal titolo “ Avalon-Riprendiamoci l'Europa”, con l’obiettivo di innervare un serio dibattito su due temi centrali. Alle ore 11 svolgerà la prima Tavola Rotonda dal titolo "Accelerazionismo e PostDemocrazia" nella quale si analizzerà il rapporto tra l'accelerazione tecnica e produttiva e l'insufficienza delle attuali strutture di rappresentanza. In particolare, in tema di "Accelerazione", l’analisi verterà su come riuscire a colmare il divario sempre crescente tra il dominio della Tecnica e la Rappresentanza politica e dei corpi intermedi, con un focus sulla crisi della “Democrazia Rappresentativa” .

Nel pomeriggio si terrà alle ore 17, la seconda Tavola Rotonda sulla "Questione sociale in Europa" che trattera' dei cambiamenti nello scenario sociale ed economico globale. Partendo da questo presupposto, sul tema dell’Europa, si cercherà di sviluppare un’ipotesi di ragionamento in merito alla prospettiva di uno Stato federale europeo che possa dare impulso alla costruzione di un’Europa politica e non soltanto economica, analizzando anche le dinamiche legate al Welfare europeo. Si discuterà, in particolare, di come il tema della Partecipazione dei lavoratori possa incidere sulla governance di un moderno Sistema economico e sociale alle prese con l’Intelligenza Artificiale ed i processi di digitalizzazione del lavoro. Discuteranno dei due temi, numerosi e qualificati relatori provenienti dal mondo accademico e della cultura, della Scuola e dell'Università e che fanno parte del Centro Studi Kulturaeuropa,

Kulturaeuropa è un Centro Studi e un Laboratorio culturale "per il risveglio degli Europei - spiegano gli organizzatori - Un progetto che intende sviluppare e promuovere l’idea dell’Europa Nazione, poiché ritiene che l’epoca dei grandi spazi continentali e delle grandi trasformazioni sia già realtà. Per tali motivi, Kulturaeuropa auspica la necessita' un’Europa forte, autonoma ed indipendente dagli imperialismi economico/culturali che vogliono soffocarla". La giornata sarà trasmessa dalla WebRadio Kulturaeuropa e in video sul canale Youtube visibile collegandosi al sito www.kulturaeuropa.eu.