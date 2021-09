Risanamento e sviluppo sostenibile, al via RemTech Expo 2021

Al via la XV edizione di RemTech Expo 2021 (blended edition), hub tecnologico permanente internazionale sui temi del risanamento, della rigenerazione e dello sviluppo sostenibile dei territori, organizzato il 20 e 21 in forma digitale e dal 22 al 24 settembre nella sede di Ferrara Fiere (VIDEO: LE PAROLE DEL MINISTRO BIANCHI).

"RemTech non è solo un momento di rappresentazione e di condivisione dello stato dell’arte e delle prospettive future, è soprattutto un network di esperti, nazionali ed internazionali, che opera in forma permanente ed in cui il comparto pubblico ed il settore privato hanno modo di confrontarsi e dialogare in maniera costruttiva ed efficace e di condividere impulsi ed ispirazioni, ma anche strategie e programmi da attivare nel prossimo futuro", afferma Silvia Paparella General Manager RemTech Expo in occasione della conferenza stampa di presentazione.

Per il sindaco di Ferrara Alan Fabbri, "è un momento significativo perché questa edizione di RemTech segna il ritorno, in parte, in presenza di un appuntamento storico che ha saputo anticipare temi che, mai come oggi, sono centrali per il futuro: in primis lo sviluppo sostenibile dei territori. La piattaforma innovativa già utilizzata l’anno scorso consentirà inoltre di ampliare le potenzialità di connessione a livello internazionale".

"Ospitare RemTech a Ferrara è una ragione di orgoglio per tutta l’Emilia-Romagna: si tratta di uno degli eventi fieristici più rilevanti dedicati ai temi della sicurezza territoriale e della sostenibilità ambientale - spiega Irene Priolo, assessore regionale alla Difesa del suolo, della costa e alle politiche ambientali - Siamo tutti impegnati per lasciarci alle spalle una pandemia che ci offre importanti elementi di riflessione sul futuro delle nostre comunità e sul percorso di crescita che intendiamo intraprendere: la nostra terra è decisa a puntare alla sostenibilità a 360 gradi, da quella ambientale a quella economica e sociale. Una terra che crede nella possibilità di un’economia davvero circolare e lavora in modo deciso per la transizione ecologica".

"Un evento di incontro e confronto delle più importanti conoscenze a livello internazionale per sviluppare il territorio in maniera sostenibile. Siamo orgogliosi di ospitare ancora una volta l’edizione di RemTech a Ferrara, in Emilia-Romagna. Un evento unico nel suo genere, che finalmente potrà svolgersi in presenza grazie all’importante campagna vaccinale", afferma l’assessore regionale al Bilancio Paolo Calvano.

"Un’edizione innovativa questa di Remtech - dice Alessandro Bratti, diretto generale Ispra - Si rinsalda il rapporto con Ispra. Il Pnrr sarà molto importante per accelerare le bonifiche e poter utilizzare questi territori per la nuova impiantistica. Sarà anche l’occasione per Ispra per lanciare la collaborazione scientifica con il Cnr e Iss nonché con le Agenzie regionali sul tema del rapporto tra bonifiche e salute".