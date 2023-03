Rischio Listeria, ritirati lotti di carne di pollo e cavallo

Lotti di carne di pollo e di cavallo sono stati ritirati a titolo precauzionale per rischio microbiologico da Listeria. Gli avvisi sono riportati sul sito del ministero della Salute e riguardano prodotti a marchio Coppiello Giovanni, sede dello stabilimento a Vigonza nel Padovano. L'indicazione è di "non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita per restituzione o rimborso".

Il provvedimento riguarda nel dettaglio i seguenti prodotti, tutti con marchio di identificazione dello stabilimento/produttore IT 1323 L CE: Sfilaccio di equino Oro 100g, tutti i lotti con scadenza tra il 2 giugno e il 13 agosto 2023; Sfilaccio di equino 100g, tutti i lotti con scadenza tra il 2 giugno e il 13 agosto 2023; Sfilaccio di equino 80g, tutti i lotti con scadenza tra il 2 giugno e il 13 agosto 2023; Sfilaccio di pollo 100g atm, tutti i lotti con scadenza dal 20 marzo al 29 maggio 2023; Julienne di pollo 100g atm, tutti i lotti con scadenza dal 20 marzo al 29 maggio 2023.