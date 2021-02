Risolvere la balbuzie con il metodo Psicodizione

(Torino, 2 febbraio 2021)

La Dottoressa e Psicologa Chiara Comastri ha elaborato un metodo innovativo per il trattamento della balbuzie, denominato “Psicodizione”. Si tratta di un percorso che si focalizza su due aspetti fondamentali: la canalizzazione dell’emozione in modo funzionale e la non percezione del blocco quando si parla.

Il corso è volto a rendere ogni bambino, ragazzo o adulto un buon comunicatore, consentendogli di tornare causativo nel creare i propri suoni. La persona sarà, infatti, in grado di pronunciare ogni parola con la massima sicurezza e portare a termine la propria frase esattamente come lo desidera, senza alterare velocità e timbro della voce. Il secondo obiettivo del corso riguarda l’aspetto emotivo, di gestione del dialogo interiore e della relazione con l’altro. La persona, di fatto, riabilita le proprie competenze comunicative anche attraverso esposizioni graduali all’ansia, in cui è guidata dai tutor interni di Psicodizione a superare le proprie paure, sperimentando situazioni reali di lettura in pubblico, conversazione con persone sconosciute, telefonate, ecc…

Che cos’è la balbuzie

La balbuzie è classificata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come un disturbo specifico dello sviluppo: “Un disordine del ritmo della parola nel quale il paziente sa con precisione quello che vorrebbe dire, ma nello stesso tempo non è in grado di dirlo a causa di arresti, ripetizioni e/o prolungamenti di un suono che hanno carattere di involontarietà”. A differenza di tanti anni fa, oggi esistono dei rimedi per balbuzie che permettono di migliorare la qualità della vita delle persone e, in alcuni casi, di risolvere totalmente il problema.

La balbuzie può presentarsi in un soggetto in forme diverse:

● Alterazioni della normale fluenza e della cadenza dell’eloquio inappropriate per l’età dell’individuo, che persistono nel tempo;

● Ripetizione di suoni e sillabe.

● Prolungamenti dei suoni delle consonanti o vocali;

● Interruzione di parole;

● Blocchi udibili o silenti;

● Frequente sostituzione di parole troppo problematiche;

● Parole pronunciate con eccessiva tensione fisica;

● Ripetizione di intere parole monosillabiche;

La balbuzie, generalmente, è un disturbo che insorge nell’età infantile tra i 2 e i 6 anni. Questo disturbo potrebbe avere una predisposizione ereditaria e colpisce maggiormente il sesso maschile che quello femminile.

Le difficoltà di un balbuziente

Il balbuziente mostra difficoltà durante il controllo dei processi di produzione della parola, un processo che in questo caso richiede maggiori tempi di coordinazione e organizzazione dell’atto verbale.

I numerosi sintomi citati nei paragrafi precedenti, associano nel paziente una forma di ansia durante il processo di dialogo. Ad esempio, molto spesso, nei bambini. che si avvicinano all’età scolare, iniziano ad auto osservarsi, a temere di fare brutta figura e di essere percepiti come diversi dalle altre persone. La paura di balbettare porta il soggetto ad una costante attenzione sulle parole, innescando un circolo vizioso, un eccessivo controllo e la tendenza a chiudersi sempre di più in se stesso.

L’obiettivo di Psicodizione è proprio quello di far vivere attivamente al soggetto lo stato di stress, canalizzando e trasformando qualcosa di cui ha paura in qualcosa che lo rende forte, lucido e presente con il suo interlocutore.

Durante il trattamento si osservano tutte le fasi che portano al blocco o alla disfluenza, quindi, la fase in cui il soggetto sa cosa vuole dire, quella in cui percepisce il senso di blocco, la fase in cui arriva la paura e la quarta fase in cui il soggetto cerca velocemente una soluzione.

Psicodizione agisce proprio al secondo livello, quindi, permette al soggetto di non percepire più la sensazione dell’inceppo in mente e di mantenere il pensiero pulito e fluido in tutte le situazioni, anche di ansia. La vera azione di questo metodo, dunque, arriva nella seconda fase ed evita che il soggetto possa percepire e mascherare il blocco, così da poter dedicare le sue energie nel sentirsi a suo agio durante il dialogo.

