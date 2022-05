Risparmio, nel I trimestre boom amministrato traina raccolta: 13,9 mld (+7,2%)

Nei primi tre mesi dell’anno le reti di consulenti finanziari realizzano una raccolta netta totale pari a 13,9 miliardi di euro; i volumi di raccolta aumentano, pertanto, del 7,2% rispetto all’anno precedente e rappresentano il miglior risultato realizzato in un primo trimestre d’anno. La crescita è trainata dai risultati realizzati nel comparto del risparmio amministrato, pari a 8,1 miliardi e quasi triplicati su base annua (+193,8% su anno), con il coinvolgimento sia della liquidità sia della componente finanziaria. Lo comunica Assoreti.

Le risorse nette investite sui prodotti del risparmio gestito valgono 5,8 miliardi di euro, valore in contrazione del 43,1% su anno, ma che si mantiene su un livello superiore a quanto osservato nel primo trimestre del 2019 (3 miliardi di euro) e, ancora di più, tra gennaio e marzo del 2020 (88 milioni). Nell’insieme, i volumi di raccolta realizzati sulla componente finanziaria, gestita e amministrata, e sul comporto assicurativo/previdenziale rappresentano il 60,4% dei volumi di raccolta trimestrali (78,9% nell’intero 2021). Gli investimenti netti effettuati sulle gestioni patrimoniali, collettive ed individuali, e sugli strumenti finanziari amministrati (5,1 miliardi) privilegiano la componente azionaria di portafoglio (4,3 miliardi). Da inizio anno il numero di clienti delle Reti aumenta di 41 mila unità e sale così a 4,835 milioni (+3,3% a/a).

"Il quadro è chiaro: nonostante questi primi tre mesi abbiano momentaneamente attenuato la propensione all’investimento - commenta Paolo Molesini, presidente di Assoreti - le tensioni geopolitiche hanno lasciato inalterato il processo di allocazione del risparmio sul mercato finanziario, seppur rimodulato rispetto allo scenario congiunturale. I risultati di raccolta e il crescente numero di risparmiatori restituiscono un messaggio fondamentale di fiducia nei confronti del nostro sistema e della ricerca di solidità e razionalità che oggi i risparmiatori trovano nella qualità del servizio di consulenza prestato dalle nostre Associate. Un asse che rappresenta, e ne ha già dato prova più volte, il punto di forza dell’attivazione di un risparmio produttivo", conclude.

Nel dettaglio, i volumi di raccolta si confermano positivi per tutte le macro-famiglie di prodotto/servizio del risparmio gestito. Le sottoscrizioni nette in Oicr valgono poco meno di 1,2 miliardi di euro (-69% a/a) e coinvolgono le gestioni collettive aperte di diritto estero ed i fondi chiusi mobiliari; negativo il bilancio dei fondi comuni aperti di diritto italiano. I volumi netti realizzati sui fondi azionari raggiungono i 2,6 miliardi di euro. La raccolta sulle gestioni individuali è positiva per 1,3 miliardi (-36,2% a/a) ed il 75,3% delle risorse nette coinvolge le Gpf; sulle linee azionarie confluiscono 507 milioni di euro. I versamenti netti effettuati sui prodotti assicurativi/previdenziali ammontano a 3,3 miliardi di euro (-24,8% a/a); i premi netti si concentrano sulle unit linked (1,7 miliardi) e sui prodotti multiramo (1,4 miliardi) mentre è marginale la raccolta netta sui prodotti vita tradizionali (14 milioni).

Quanto all'amministrato, nei primi tre mesi la raccolta in titoli è pari a 2,6 miliardi di euro (-212 milioni nel primo trimestre 2021); in particolare, il saldo delle movimentazioni è positivo per i titoli azionari (1,2 miliardi), i certificate (524 milioni), i titoli di Stato (422 milioni) e gli exchange traded product (260 milioni), mentre prevalgono le vendite sui titoli obbligazionari (-590 milioni). Tra gennaio e marzo il flusso netto di liquidità raggiunge i 5,5 miliardi (+85,4% a/a).