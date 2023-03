Rispetto delle regole e legalità. Il ruolo dello sport

Al Palazzetto dell’Arte di Foggia si è svolta lunedì 27 febbraio La Tavola Rotonda dal titolo “Le Regole del Gioco, Etica, Legalità e sviluppo del Territorio”. L’evento, promosso dalla Sezione di Foggia AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha visto la presenza e la partecipazione di diversi volti del mondo sportivo, nonché la partecipazione di ASI (Associazioni Sportive Sociali Italiane), dell’AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue), del Comune di Foggia, della Regione Puglia, del CONI e della FIGC-LND Puglia. I dibattiti sui quali ci si è voluto soffermare maggiormente hanno trattato tematiche importanti come il rispetto delle regole, della cultura, della legalità e dello sviluppo territoriale sostenibile, sia in ambito sportivo, che socio-culturale della città di Foggia. Ad introdurre l’evento è stato il Presidente degli arbitri foggiani, Giuseppe D’Antuono, seguito dal Delegato Provinciale CONI Renato Martino, dal Direttore Tecnico di ASI Umberto Candela, dal giudice sportivo presso la delegazione provinciale Figc Foggia Lorenzo Taggio e dal presidente AVIS Foggia Alessandro Giallella.

Umberto Candela ha poi esaltato la metafora della figura arbitrale, preposta al rispetto delle regole: “Alzare la soglia di attenzione su questi temi non è mai a sufficienza affinché si affermi, ancor più, la cultura dei sani valori insiti nello svolgimento della pratica sportiva utile ad un’armonica crescita e sviluppo delle comunità di appartenenza”.

Al convegno, moderato e coadiuvato da Daniele Labianca (componente del Tribunale Federale presso la FIGC Puglia) sono intervenuti per interloquire sui temi oggetto della Tavola Rotonda: Sebastiano Giangrande (Commissario Straordinario del Comune di Foggia), Claudio Barbaro (Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), Raffaele Piemontese (Vicepresidente della Regione Puglia), Vito Tisci (Presidente FIGC Puglia e Presidente del Settore Giovanile e Scolastico FIGC), Enrico Infante (Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia) e Gianluca Ursitti (Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia).

“Nel portare il saluto del Ministero che rappresento e abbracciando il tema dell’etica e della legalità utile all sviluppo del territorio in un ideale binomio tra ambiente e sport – ha sottolineato il nostro Presidente Claudio Barbaro qui nel ruolo di Sottosegretario di Stato – ho incontrato in questa giornata proprio tanti uomini di sport, sottolineando loro come questo incarni regole e rappresenti un continuo confronto con un mondo di valori. Chi, dunque, più di chi pratica, vive lo sport e lo promuove quotidianamente, può indirizzare verso comportamenti sani e virtuosi?”.