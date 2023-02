Rissa fra calciatori russi e ucraini in un hotel turco

Alloggiati nello stesso hotel in Turchia, i calciatori di una squadra russa e ucraina si sono affrontati in una mega rissa nei corridoi delle stanze, racconta Ukrinform.

Le versioni dell'accaduto sono opposte. Da parte russa si accusano i giocatori della squadra del Myna di aver cercato di costringere i calciatori del Shinnik a cantare l'inno ucraino e aver aggredito un russo in ascensore. Un comunicato del Mynai afferma che la causa dello scontro "è il vergognoso comportamento dei giocatori russi vero un dipendente dell'hotel e canti provocatori verso la gente della Transcarpazia", la regione d'origine dei giocatori ucraini. Secondo il Mynai, la rissa è poi proseguita all'interno della squadra russa, con alcuni giocatori accusati di sostenere l'Ucraina perché avevano cercato di fare da pacieri. Alla fine è dovuta intervenire la polizia.

Prima di partire per gli allenamenti ad Antalya, in Turchia, la squadra ucraina aveva chiesto agli organizzatori di non venir alloggiata nello stesso albergo con squadre russe. Invece le due squadre dei paesi in guerra si sono trovate entrambe all'hotel Royal Seginus.