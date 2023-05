Ristorante Mex Shaan, Bergamo: “Cucina tradizionale messicana, carne argentina, piatti vegetariani e gluten free”

La carta del ristorante è variegata ed in continua evoluzione, star bene a tavola accogliendo i gusti e delle diverse esigenze dei pari ospiti

Seriate - Bergamo, 22 maggio 2023 - Il Ristorante Mex Shaan di Seriate, in provincia di Bergamo, spegnerà undici candeline il prossimo 28 maggio: un traguardo fatto di passione e buon cibo, all’insegna della convivialità e dello star bene a tavola.

“Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto questo traguardo per noi molto importante, che va a coronare i nostri venti anni di esperienza nel settore della ristorazione. Lo dedichiamo a tutti i nostri clienti che, nel momento in cui ci scelgono, diventano nostri ospiti”, spiega Lucky, titolare insieme alla sorella del Ristorante Mex Shaan. “Proponiamo un ampio menù con specialità messicane quali fajitas e tantissime altre pietanze tradizionali, oltre a piatti tipici della cucina spagnola e secondi a base di carne argentina. Vorrei però sfatare il luogo comune che, parlando di cucina messicana, si pensi subito al peperoncino. Anche se alcuni piatti tipici messicani sono piccanti - spiega - nel nostro ristorante rispettiamo le esigenze di ciascun ospite, aggiungendo peperoncino su misura, in base ai gusti di ciascuno. Ad un tavolo messicano non mancheranno mai questi condimenti: peperoncini e salse aggiungono indubbiamente colore e sapore, ma solo dopo che il cibo è servito. Nel nostro locale il piacere della tavola è un valore condiviso, pertanto salse e spezie potranno essere aggiunte nelle giuste quantità in base ai propri gusti personali”.

Al Ristorante Mex Shaan è possibile gustare una carrellata di pietanze preparate con cura e con ingredienti selezionati, rigorosamente freschi e cucinati al momento, al fine di garantire il massimo del gusto e della genuinità: come l’ottima paella, l’ampia scelta di piatti vegetariani, prelibate grigliate di carne e il frito loco, un mix di gamberi, pesce spada, calamari e banana in pastella, cocco e rum, servito con salse piccanti.

“Il nostro ristorante messicano, inoltre, è attento ai clienti con particolari esigenze alimentari: per questo nel menu proponiamo anche pietanze senza glutine e per vegani”, prosegue Lucky. “Al ristorante si vivono emozioni legate a promesse e aspettative. Il cliente desidera poter scegliere tra proposte diverse, ed è giusto che sia così, dal momento che decide di mangiare fuori casa. Siamo inoltre specializzati in cocktail ed offriamo una carta di vini nazionali ed internazionali di circa 500 etichette. Il nostro obiettivo - conclude - è quello di soddisfare ogni desiderio ed esigenza, proponendo una cucina ricca e variegata che abbracci tanti sapori, consistenze e colori, offrendo un’esperienza enogastronomica personalizzata, unica e indimenticabile. Il prossimo obiettivo? Aprire un ristorante indiano per una proposta gastronomica sempre più completa e appagante”.

