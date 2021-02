Ristoranti aperti la sera? Cts: "Nessun via libera"

(Adnkronos)

"Non c'è alcun via libera del Comitato tecnico scientifico alla riapertura della ristorazione nelle zone e negli orari che attualmente ne prevedono la chiusura. Nel verbale della riunione del Comitato del 26 gennaio 2021 vi sono indicate, anzi, alcune considerazioni sul rafforzamento delle misure restrittive adeguandole alle caratteristiche strutturali dei locali e alla tipologia del servizio reso". Lo precisa in una nota il Comitato tecnico scientifico (Cts).

"Lo sostengo da molti mesi, credo che i ristoranti possano essere riaperti, in zona gialla, in sicurezza e con controlli rigidi fino alle 22", ha affermato il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, intervistato da Radio Popolare. "Sicuramente per le zone gialle - ha affermato - credo che l'indirizzo sarà quello di tenere aperti i ristoranti alla sera".