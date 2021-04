Ristoranti aperti sera, Vissani: "Se non si riapre adesso, chiude l'Italia"

Lo chef: "Se va bene per lo Stadio Olimpico per gli Europei di calcio, allora vuol dire che si può"

Ristoranti aperti a pranzo e a cena da maggio sfruttando gli spazi all'aperto. Gianfranco Vissani commenta positivamente con l’Adnkronos l’ipotesi di un allentamento di misure, divieti e restrizioni anti Covid per il settore della ristorazione. “Me lo auguro, per un settore in grande sofferenza, per la gente, per i miei colleghi. Siamo stanchi – aggiunge lo chef – se non si apre adesso, l’Italia chiude”.

“Sarebbe assurdo se queste sulla riapertura serale fossero soltanto voci – dice ancora Vissani – anche di fronte alla decisione di aprire lo Stadio Olimpico per gli Europei di calcio, consentendo l’ingresso a 17mila persone (circa il 20-25 per cento della capienza). Tuttavia se ne parlano, vuol dire che si può finalmente riaprire”.

“Ad ogni modo - conclude - se si riparte, bisognerà pensare alle tasse e agli affitti congelati che non potranno essere richiesti subito, perché la ripresa dell’attività comporta ancora un grande impegno economico: in questo momento, oltre a riaprire, servono soprattutto i sostegni”.