Ristoranti, Viola: "Limite 4 persone al tavolo è eccesso di cautela"

L'immunologa chiede "un po' di fiducia in questi vaccini"

"Quattro persone al tavolo dei ristoranti? Con il 20% degli italiani vaccinati e la bassa circolazione del virus che c'è adesso, mi pare un eccesso di cautela. Se 6 persone vaccinate vogliono andare a cena, che problema c'è? Sarebbe meglio dire che ad un tavolo ci devono essere al massimo 4 persone non vaccinate. Forza, un po' di fiducia in questi vaccini!". Così, via social, l'immunologa dell'università di Padova Antonella Viola interviene nel dibattito sul limite di commensali nei ristoranti riaperti anche al chiuso grazie all'allentamento delle restrizioni anti-Covid.