Ristoratori Arcs Roma, “Chiediamo un chiaro piano di collaborazione per progettare futuro”

I ristoratori dell’Arcs (Associazione Ristoratori Centro Storico di Roma), chiedono un chiaro piano di collaborazione con le Istituzioni per progettare il futuro in un momento delicato a causa dell’emergenza Covid-19. I ristoratori della Capitale ritengono che le chiusure stiano mettendo in ginocchio tutte le imprese e l’indotto dedicato alla ristorazione.