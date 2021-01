Ristori, rifinanziamento cig Covid sale ancora: pacchetto di 34 settimane

Sale ancora la quota delle risorse che il decreto Ristori 5 riserverà al rifinanziamento della cassa integrazione Covid. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, le ultime simulazioni al vaglio dei tecnici del governo prevedono 26 nuove settimane destinate alla cassa integrazione in deroga e all'assegno ordinario e 8 nuove settimane per la cassa integrazione ordinaria. Il totale sale quindi a 34 settimane, aggiuntive rispetto alle 12 settimane introdotte con la legge di bilancio. A queste settimane si aggiungerà un pacchetto di alcuni giorni riservato alla cassa integrazione per i lavoratori agricoli.