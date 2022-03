Ristrutturazione di interni: l'occasione giusta per rendere la casa moderna con gli impianti connessi

Genova, 14 Marzo 2022. Ristrutturare la propria casa è un'ottima occasione per realizzare un ambiente elegante e allo stesso tempo moderno, che tenga conto di tutte le più recenti innovazioni tecnologiche.

In particolare grazie agli impianti connessi, è infatti possibile comandare anche da remoto tramite un'apposita app dal riscaldamento agli elettrodomestici, dalle luci all’impianto di sicurezza.

Aprirsi alla modernità è sempre un'ottima idea per migliorare la qualità della vita e rendere più confortevole la vita tra le mura domestiche, ed i lavori di ristrutturazione potrebbero essere il momento giusto per introdurre queste novità nella propria casa.

In cosa consiste l’impianto connesso e come si applica ai vari ambienti domestici

Quando si parla di impianto connesso ci si riferisce a quel campo della tecnologia che interviene nel controllo degli apparecchi ed impianti domestici.

Non si tratta solo quindi dei robot intelligenti che puliscono il pavimento o attivare la musica con gli assistenti vocali in circolazione, ma anche e soprattutto della possibilità di utilizzare le app su smartphone e tablet per regolare gli impianti di casa come illuminazione, riscaldamento e sicurezza.

Il tutto può essere programmato attraverso appositi dispositivi che si trovano all'interno della casa, selezionando delle combinazioni che si ripetono nel tempo in maniera costante oppure si alternano con scenari diversi a seconda delle esigenze.

Lo scopo è quello di inserire il concetto di smart nella propria vita domestica, trasformando quelle che sono le incombenze quotidiane più faticose in un processo che può essere solo gestito e non eseguito attivamente.

Numerosi sono quindi le possibilità, da selezionare secondo il tipo di abitazione, le esigenze ed il budget a disposizione.

Inserire un impianto connesso nella ristrutturazione della propria casa significa certamente compiere un investimento iniziale notevole, ma questo viene ripagato in termini di comodità e risparmio, ad esempio grazie per esempio all’ottimizzazione dei consumi successivamente e nel miglioramento della resa termica dell'intera abitazione.

Come si applica l’impianto connesso

Applicare l’impianto connesso significa modernizzare la propria casa e questo procedimento può essere eseguito su più livelli.

L’impianto connesso si applica perfettamente all'ambito della sicurezza, poiché è possibile installare un impianto moderno e funzionale che protegga il perimetro e le vie di accesso, collegato a un'app che in ogni momento informa il proprietario di caso su possibili movimenti sospetti.

Stesso discorso vale per il riscaldamento e il condizionamento, che può essere gestito perfettamente da remoto così da trovare sempre la casa calda o fresca in base alla stagione e riducendo al minimo spreco di energia.

Può essere inoltre utilizzato anche per la gestione dell’impianto elettrico, ciò permette di comandare anche a distanza elettrodomestici e luci per ottimizzare i consumi.

Chi installa gli impianti connessi?

Per realizzare un impianto connesso in fase di ristrutturazione, in primo luogo è opportuno affidarsi a una società esperta del settore, come ad esempio l’impresa edile di Genova Zena Costruzioni, che ha accumulato una grande esperienza nelle ristrutturazioni chiavi in mano ed è in grado di trovare la soluzione migliore per ogni caso specifico.

Il costo è proporzionale alla tipologia di impianto che si decide di installare, ma per chi decide di effettuare questo tipo di investimento il risultato finale è un maggiore comfort abitativo, che rivoluzionerà il modo di vivere la casa.

Grazie all’impianto connesso si può dire addio per sempre agli scomodi pulsanti per accendere la luce o avviare l'impianto di riscaldamento, sarà infatti possibile trovare la casa già calda al vostro arrivo, la musica accesa e le tapparelle abbassate.

In definitiva permette di godere della massima comodità, riducendo la spesa in termini di consumi ed aumentando il livello di sicurezza.

