Ristrutturazione: quanto costa oggi ristrutturare casa?

Roma, 21 giugno 2023 – Rimettere a nuovo un immobile lo rende più appetibile o più adeguato agli standard abitativi attuali, ma calcolare i costi per la ristrutturazione può rivelarsi complesso.

Per avere un'idea precisa, è fondamentale considerare gli elementi nel loro insieme, così da definire preventivamente la spesa, così da evitare di rischiare di dover fare fronte in seguito a costi imprevisti.

Come calcolare il costo di una ristrutturazione con il software gratuito?

Per valutare il costo di una ristrutturazione, gli elementi da prendere in considerazione sono diversi, a cominciare dalla tipologia di immobile – tra appartamento, mansarda, sottotetto –fino alla sua ubicazione sul territorio.

Bisogna poi considerare la superficie da ristrutturare, oltre allo stato di conservazione dei luoghi e la tipologia di opere da realizzare, e tenere a mente che il prezzo cresce con il numero dei bagni da strutturare o qualora di vogliano riorganizzare gli spazi interni: un'attività che contempla la demolizione dei tramezzi esistenti e alla posa in opera dei nuovi elementi.

Il preventivo di ristrutturazione deve inoltre tenere conto dell'area geografica in cui si effettua l'intervento, poiché il costo dei materiali può variare non soltanto in base alla qualità delle rifiniture, ma anche in base alla regione.

È altrettanto importante considerare la demolizione e la conseguente posa di nuovi pavimenti, rivestimenti, infissi, nonché di eventuali impianti idrici ed elettrici, ai quali si aggiungono le cifre per lo smaltimento dei rifiuti edili e non ultime le spese per la manodopera.

Alla luce di tutte le possibili voci di spesa, per disporre di una stima attendibile oggi è possibile affidarsi a software specifici che consentono di calcolare i costi dei lavori di ristrutturazione della casa in modo veloce e completamente gratuito.

Questi potenti tool di analisi, come per esempio quello fornito da Lavorincasa.it, restituiscono una stima online personalizzata delle cifre richieste per una ristrutturazione, al variare del caso specifico, così da valutare l’importo previsto, in totale o al metro quadrato, e confrontarlo con il budget a disposizione.

Ristrutturazione casa: perché è importante conoscere il costo medio dei lavori?

Poter disporre di un computo di spesa accurato dei lavori di ristrutturazione è, per i proprietari di casa, una risorsa estremamente importante. Una stima precisa dei costi, sia che si tratti di grandi interventi di recupero sia di lavoretti di restyling finalizzati a sistemare alcuni ambienti della casa, offre l'opportunità di avere una solida base da cui partire per valutare la competitività dei preventivi rilasciati da imprese e professionisti.

In particolare, attraverso il confronto tra la spesa media calcolata e quella invece formulata dagli addetti ai lavori, è possibile valutare rapidamente se le cifre proposte siano in linea con gli importi medi previsti dal mercato e, in caso contrario, scartare quelli più onerosi o in cui si riscontrino costi extra non giustificati. Il confronto offre inoltre il vantaggio di non doversi accontentare per forza del primo preventivo, con il rischio di spendere molto più del dovuto, e ricercare proposte più competitive, che possano garantire un certo risparmio a parità di intervento.

Naturalmente, il totale delle spese di ristrutturazione deve tenere conto anche di molti altri aspetti che sono spesso imprevedibili in fase di definizione, ovvero tutti quei piccoli o grandi imprevisti che possono verificarsi in seguito alla demolizione o con la ricostruzione.

Una stima accurata del costo dei lavori consente di valutare in modo più preciso anche la spesa da mettere in conto per questo genere eventi che, pur se spesso non vengono presi in considerazione prima della ristrutturazione, è fondamentale inserire nel calcolo delle spese per non rischiare esborsi inattesi.

