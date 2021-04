Rita Dalla Chiesa: "Sì al vaccino ma non faccio AstraZeneca"

"Sono sicuramente a favore del vaccino ma AstraZeneca mi ha fatto venire tanti dubbi". Rita Dalla Chiesa, ospite di Domenica In, manifesta i propri dubbi sul vaccino AstraZeneca, raccomandato per gli over 60 dopo le news relative a rari casi di trombosi successivi alla somministrazione. "Io sono nella fascia over 70, ma sentir parlare di AstraZeneca come di un vaccino adatto prima ad un'età e poi ad un'altra mi ha fatto venire qualche dubbio. Sono andata sul portale della regione lazio, ho visto quali sono le strutture più vicine e ho prenotato per il 28 aprile. Ma non faccio AstraZeneca", aggiunge.