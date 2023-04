Ritorna Deegito - Turin Digital Festival, l'evento digitale più completo mai realizzato a Torino

Milano, 13/04/2023 - Il festival si svolgerà l’11 e 12 Maggio e sarà verticalizzato su 4 aree tematiche: Food, Fashion, Travel e Sport. L'obiettivo del festival è quello di diventare un punto di riferimento annuale per gli amanti del digitale - ma non solo - portando nella città da tutta Italia, alcuni tra i maggiori esperti dei settori. Organizzato dalla Emoe Srl, un'agenzia di marketing e comunicazione di Torino, Deegito - Turin Digital Festival si rivolge ad aziende, startup, agenzie, professionisti e studenti, offrendo un'ampia gamma di opportunità formative per acquisire nuove competenze professionali, migliorare la propria attività online o rimanere aggiornati sui nuovi trend del digitale.

L'obiettivo del Deegito - Turin Digital Festival è quello di fornire un'offerta formativa di altissimo livello, selezionando accuratamente i relatori e le tematiche. Il festival avrà più di 30 interventi tra speaker sul main stage e nelle sale dei workshop, per esplorare ogni angolo dell'universo digitale.

Questo evento rappresenta un'importante opportunità per conoscere e farsi conoscere, grazie ai numerosi spazi di networking allestiti e alla possibilità di entrare in contatto con le più importanti realtà imprenditoriali del territorio, esponenti del mondo dell'informazione e professionisti del marketing digitale.

Sono tantissimi i Relatori che si alterneranno sul palco di Deegito nelle 2 giornate. Tra questi: Maurizia Cacciatori, Debora Massari, Alessandro Mazzù, Mariano Diotto, Pegah Moshir Pour, Orazio Spoto e tanti altri.

Deegito si presenta come un incubatore di idee, uno spazio in continua evoluzione arricchito dalle intuizioni del fondatore Massimiliano Gennari e dal contributo di sponsor e media partner che hanno sposato la filosofia del festival, ne hanno condiviso i valori e contribuito alla sua costruzione e divulgazione.

Il Turin Digital Festival, con la sua offerta di formazione, formazione, networking e spettacolo, sarà ospitato in una moderna e tecnologicamente avanzata location nel cuore di Torino, il Centro Congressi Santo Volto. È proprio qui che i riflettori saranno puntati alla seconda settimana di Maggio per l’attesissimo ritorno del festival digitale di Torino.

Deegito è il primo evento sul digitale a Torino, nato nel 2019 e pensato per tutti coloro che sono interessati al mondo digitale e desiderano trasformarlo in una risorsa di business, grazie alle tecniche e strategie apprese dai migliori player del settore.

