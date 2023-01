Ritrova portafogli con 700 euro e lo restituisce

Ritrova un portafogli con 700 euro e lo riconsegna ai carabinieri. E' accaduto a Senigallia, come riferisce VivereSenigallia.

Il gesto di onestà è stato compiuto lunedì mattina da un espositore del mercatino in corso al Foro Annonario. L'uomo non c'ha pensato due volte e ha consegnato tutto ai carabinieri presso la Caserma di via Marchetti. I militari hanno così rintracciato la proprietaria del portafogli, una 47enne di San Costanzo, che ovviamente è stata felice di apprendere del ritrovamento. La donna ha ringraziato di cuore sia i Carabinieri che la persona che ha ritrovato il portafogli.