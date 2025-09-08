circle x black
Riunione Coalizione Volenterosi, Meloni: “L’Italia non invierà truppe in Ucraina”

08 settembre 2025 | 19.34
Redazione Adnkronos
Il Presidente Meloni ha preso parte in collegamento da Roma alla riunione della Coalizione dei Volenterosi che si è svolta giovedì 4 settembre all’Eliseo di Parigi per approfondire il percorso verso una pace giusta e duratura in Ucraina. In una nota di Palazzo Chigi, si legge che il Capo del Governo italiano ha ribadito ai leader europei presenti al vertice, tra cui il Presidente francese Macron, il Premier britannico Starmer, il Presidente ucraino Zelensky, la contrarietà ad inviare soldati in Ucraina. Parallelamente, il Premier Meloni ha confermato l’apertura a supportare un eventuale cessate il fuoco con attività di monitoraggio e formazione al di fuori del territorio ucraino. Giorgia Meloni ha inoltre ripresentato la proposta di un meccanismo collettivo di sicurezza collettiva ispirato all’articolo 5 del Trattato di Washington. Gli esiti della riunione sono stati anche condivisi in un successivo collegamento telefonico con il Presidente americano Trump nel corso del quale è stato ribadito l’obiettivo comune di giungere a una pace giusta e duratura raggiungibile solo mediante un sostegno continuo all’Ucraina, il mantenimento della pressione collettiva sulla Russia anche mediante sanzioni solide e credibili.

Il comunicato del Governo

